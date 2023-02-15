В Норвегии отрицают причастность к обвинениям России

В Норвегии заявили, что они не собираются готовить документы и доказательства того, что Россия распространяет радиационное оружие на территории Украины недалеко от Чернобыльской Атомной электростанции.
Власти Норвегии ответили на обвинения со стороны России в том, что норвежское правительство и другие европейские страны собираются документально подтвердить распространение радиации на территории Украины и обвинить в этом РФ.
Норвегия заявила, что она не собирается участвовать в этом и доводы об этом не обоснованы. Власти страны уточнили, что они не имеют к этому отношения и не хотят знать, почему их обвиняют.
Ранее Россия сообщила, что Киев совместно со странами Запада собирается подготовить документы, рассказывающие о том, что Россия распространяет радиацию в районе Чернобыля, благодаря действиям российских войск в текущем году.
Предполагается, что с таким заявлением Киев должен выступить перед мировым сообществом в апреле.