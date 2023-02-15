Пользователи Сети назвали Зеленского «цирковым клоуном» после его слов о Путине

Пользователи соцсети Twitter подняли на смех украинского президента Владимира Зеленского после его нелепого заявления о российском лидере Владимире Путине.
Предводитель киевского режима недавно в беседе с журналистами издания Spiegel сравнил президента РФ с «драконом», который якобы уничтожает страны. Плюс ко всему Зеленский может рассмотреть петицию о переименовании на Украине России в «Московию», передает Радио Sputnik.
«Я вижу, у него много времени на то, чтобы позировать для фотографий и путешествовать», — написал один из комментаторов в Twitter.
Пользователи Сети пришли к выводу, что глава украинского государства ведет себя очень высокомерно.
«Такие заявление делает цирковой клоун, смешно», — подчеркнули юзеры.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пожаловался на бюрократию в странах НАТО. По словам политика, из-за этого медленного процесса Киев не может присоединиться к Североатлантическому альянсу в кратчайшие сроки.