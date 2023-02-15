Пользователи Сети назвали Зеленского «цирковым клоуном» после его слов о Путине

Предводитель киевского режима недавно в беседе с журналистами издания Spiegel сравнил президента РФ с «драконом», который якобы уничтожает страны. Плюс ко всему Зеленский может рассмотреть петицию о переименовании на Украине России в «Московию», передает Радио Sputnik.