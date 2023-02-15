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Пользователи Сети назвали Зеленского «цирковым клоуном» после его слов о Путине

Политика
Пользователи Сети назвали Зеленского «цирковым клоуном» после его слов о Путине

Пользователи соцсети Twitter подняли на смех украинского президента Владимира Зеленского после его нелепого заявления о российском лидере Владимире Путине.

Предводитель киевского режима недавно в беседе с журналистами издания Spiegel сравнил президента РФ с «драконом», который якобы уничтожает страны. Плюс ко всему Зеленский может рассмотреть петицию о переименовании на Украине России в «Московию», передает Радио Sputnik.

«Я вижу, у него много времени на то, чтобы позировать для фотографий и путешествовать», — написал один из комментаторов в Twitter.

Пользователи Сети пришли к выводу, что глава украинского государства ведет себя очень высокомерно.

«Такие заявление делает цирковой клоун, смешно», — подчеркнули юзеры.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пожаловался на бюрократию в странах НАТО. По словам политика, из-за этого медленного процесса Киев не может присоединиться к Североатлантическому альянсу в кратчайшие сроки.
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