VK разработает игровой движок

В компании скоро запустят разработку отечественного аналога программному обеспечению Unity и Unreal Engine.
Во «ВКонтакте» заявили о намерении создать собственный игровой движок к 2025 году. К тому моменту будет создана первая видеоигра для демонстрации работоспособности и возможностей нового ПО. В компании уточнили, что не будут запрашивать материальную помощь на создание проекта из федерального бюджета, а начнут его монетизацию после создания.
Компания начнет разработку движка в январе 2024 года, но уже в сентябре 2023 года представит прототип. В апреле 2024 года VK представит демонстрационную игру. На разработку проекта руководство компании выделит почти 3 млрд рублей.
Еще в 2022 году VK запрашивала у Минцифры аналогичную сумму на данный проект, но тогда от ведомства поступил отказ, поэтому в корпорации было принято решение финансировать проект самостоятельно с дальнейшей его монетизацией.