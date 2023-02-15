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VK разработает игровой движок

Экономика
VK разработает игровой движок

В компании скоро запустят разработку отечественного аналога программному обеспечению Unity и Unreal Engine.

Во «ВКонтакте» заявили о намерении создать собственный игровой движок к 2025 году. К тому моменту будет создана первая видеоигра для демонстрации работоспособности и возможностей нового ПО. В компании уточнили, что не будут запрашивать материальную помощь на создание проекта из федерального бюджета, а начнут его монетизацию после создания.

Компания начнет разработку движка в январе 2024 года, но уже в сентябре 2023 года представит прототип. В апреле 2024 года VK представит демонстрационную игру. На разработку проекта руководство компании выделит почти 3 млрд рублей.

Еще в 2022 году VK запрашивала у Минцифры аналогичную сумму на данный проект, но тогда от ведомства поступил отказ, поэтому в корпорации было принято решение финансировать проект самостоятельно с дальнейшей его монетизацией.
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