VK разработает игровой движок

Во «ВКонтакте» заявили о намерении создать собственный игровой движок к 2025 году. К тому моменту будет создана первая видеоигра для демонстрации работоспособности и возможностей нового ПО. В компании уточнили, что не будут запрашивать материальную помощь на создание проекта из федерального бюджета, а начнут его монетизацию после создания.