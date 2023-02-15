Движение транспорта по Колокольной улице в Петербурге ограничат на 1,5 года

Проезжую часть в двух районах Санкт-Петербурга частично перекроют в ближайшее время. Местным жителям посоветовали заранее планировать свои маршруты.
Улицу Декабристов от набережной реки Пряжки до Английского проспекта перекроют на период с 17 по 28 февраля. Ограничения вызваны прокладкой электрокабеля.
Дорогу у дома № 5 на Колокольной улице от Дмитровского переулка до Поварского переулка в Центральном районе же закроют на целых 1,5 года, до 9 октября 2024 года. Все это время там будут стоять строительные леса и организована пешеходная галерея.
Примечательно, что в Петербурге и без перекрытия дорог постоянно наблюдаются пробки. Они возникают в том числе из-за халатности коммунальных служб и губернатора Александра Беглова, которые игнорируют проблемы с состоянием труб и уборкой снега в городе.