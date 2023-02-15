Минобороны Японии заявило о строительстве 10 складов для боеприпасов и ракет

Планами ведомства в среду, 15 февраля, поделилось издание Youmiuri Shimbun. Журналисты утверждают, что на эти цели Токио потратит не менее 43 миллионов долларов. Склады появятся на объектах Сил самообороны в префектурах Оита и Аомори. Они же возьмут на себя роль узлов транспортировки ракет в зону боевых действий в случае необходимости.