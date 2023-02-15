Минобороны Японии заявило о строительстве 10 складов для боеприпасов и ракет

Минобороны Японии намерено отстроить с апреля 2023 года десять новых складов для хранения ракет дальнего действия и других боеприпасов для армии.
Планами ведомства в среду, 15 февраля, поделилось издание Youmiuri Shimbun. Журналисты утверждают, что на эти цели Токио потратит не менее 43 миллионов долларов. Склады появятся на объектах Сил самообороны в префектурах Оита и Аомори. Они же возьмут на себя роль узлов транспортировки ракет в зону боевых действий в случае необходимости.
Ранее министр обороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил, что страна в 2023 году намерена приобрести крупную партию Tomohawk, но общее количество он не назвал. Некоторые источники в правительстве страны утверждают, что речь идет о партии из 500 ракет, сообщает телеканал «360».