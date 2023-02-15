Болезнь Альцгеймера впервые в мире выявили у 19-летнего парня

Китаец не помнил события предыдущего дня и местоположение своих вещей. У него начали наблюдаться проблемы с чтением и выражением эмоций. Спустя год молодой человек не мог вспомнить, когда он ел и пил. От обучения ему пришлось отказаться. Этот случай переворачивает имеющееся представление о типичном возрасте для начала заболевания, отметили врачи.