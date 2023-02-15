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Болезнь Альцгеймера впервые в мире выявили у 19-летнего парня

Общество
Болезнь Альцгеймера впервые в мире выявили у 19-летнего парня

Жителю Китая в возрасте 19 лет диагностировали болезнь Альцгеймера. Парень официально стал первым в мире молодым человеком с таким расстройством.

Уже в 17 лет юноша начал испытывать трудности с концентрацией при выполнении домашних заданий. Затем ситуация становилась только хуже, и мужчина начал страдать от потери кратковременной памяти, пишет журнал Journal of Alzheimer's Disease.

«Исследование должно привлечь внимание к раннему возникновению болезни», — говорится в материале.

Китаец не помнил события предыдущего дня и местоположение своих вещей. У него начали наблюдаться проблемы с чтением и выражением эмоций. Спустя год молодой человек не мог вспомнить, когда он ел и пил. От обучения ему пришлось отказаться. Этот случай переворачивает имеющееся представление о типичном возрасте для начала заболевания, отметили врачи.
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