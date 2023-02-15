Сенатор Пушков восхитился версией Херша о взрывах на «СП» из-за недоверия между США и ФРГ

Американский журналист Сеймур Херш всегда был логичен и хорошо информирован. Такое мнение выразил сенатор Совфеда России Алексей Пушков.
Политик прокомментировал высказывание журналиста, который связал диверсии на «Северных потоках» с недоверием США к Германии. Херш отметил, что действие газопроводов приостановил Берлин, а не санкции. В этой ситуации Вашингтон опасался изменения позиции ФРГ на фоне холодной зимы. По этой причине американцы приняли решение взорвать «СП».
«Логично. Херш вообще всегда был не только хорошо информирован, но и логичен», – написал Пушков в Telegram.
Ранее Сеймур Херш заявил, что Норвегия была заинтересована в диверсиях на «Северных потоках». По его словам, страна намерена нарастить поставки своего газа в Европу.