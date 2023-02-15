Сенатор Пушков восхитился версией Херша о взрывах на «СП» из-за недоверия между США и ФРГ

Политик прокомментировал высказывание журналиста, который связал диверсии на «Северных потоках» с недоверием США к Германии. Херш отметил, что действие газопроводов приостановил Берлин, а не санкции. В этой ситуации Вашингтон опасался изменения позиции ФРГ на фоне холодной зимы. По этой причине американцы приняли решение взорвать «СП».