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Бывшего члена нацбата «Азов» задержали в Ростове-на-Дону за пропаганду среди молодежи

Происшествия
Бывшего члена нацбата «Азов» задержали в Ростове-на-Дону за пропаганду среди молодежи

Силовики задержали бывшего члена националистического батальона «Азов»✱ (террористическая организация, запрещенная в России) в Ростове-на-Дону, сообщает ФСБ. Мужчина занимался пропагандой среди молодежи.

Гражданин Украины приехал на территорию России в статусе беженца. В отношении него возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.

Накануне глава ФСБ Александр Бортников заявил о росте террористической активности украинских спецслужб на фоне СВО.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
азов ростов-на-дону фсб
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