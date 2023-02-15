Бывшего члена нацбата «Азов» задержали в Ростове-на-Дону за пропаганду среди молодежи

Силовики задержали бывшего члена националистического батальона «Азов»✱ (террористическая организация, запрещенная в России) в Ростове-на-Дону, сообщает ФСБ. Мужчина занимался пропагандой среди молодежи.
Гражданин Украины приехал на территорию России в статусе беженца. В отношении него возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.
Накануне глава ФСБ Александр Бортников заявил о росте террористической активности украинских спецслужб на фоне СВО.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация