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Эксперт Безпалько: американский пакет военной помощи ВСУ закончится уже в августе

Армия
Эксперт Безпалько: американский пакет военной помощи ВСУ закончится уже в августе

Власти США продолжают масштабную милитаристскую поддержку украинских националистов, но во всем мире уже начали уставать от киевского режима и американских поставок тому надолго не хватит. Об этом заявил эксперт Богдан Безпалько.

Председатель правления общественной организации «Украинцы России» Богдан Безпалько сообщил изданию SM.News, что уже к августу 2023 года ВСУ полностью исчерпают многомиллиардный пакет американской военной помощи.

«Большая часть будет израсходована в самих США, какая-то часть пойдет Украине», — отметил Безпалько.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен опрометчиво предложил вернуть Украину в состав СССР, об этом промахе высокопоставленного американского дипломата писал Infox.
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