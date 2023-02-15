Власти США продолжают масштабную милитаристскую поддержку украинских националистов, но во всем мире уже начали уставать от киевского режима и американских поставок тому надолго не хватит. Об этом заявил эксперт Богдан Безпалько.
Председатель правления общественной организации «Украинцы России» Богдан Безпалько сообщил изданию SM.News, что уже к августу 2023 года ВСУ полностью исчерпают многомиллиардный пакет американской военной помощи.
«Большая часть будет израсходована в самих США, какая-то часть пойдет Украине», — отметил Безпалько.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен опрометчиво предложил вернуть Украину в состав СССР, об этом промахе высокопоставленного американского дипломата писал Infox.