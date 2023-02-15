Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Журналиста Николая Сванидзе вывели из комы

Общество
Журналиста Николая Сванидзе вывели из комы

Журналиста и телеведущего Николая Сванидзе вывели из комы. Об этом сообщила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Она добавила, то Сванидзе по-прежнему находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам Меркачевой, журналисту стало лучше.

«Он пришел в сознание», — заявила член СПЧ в беседе с ТАСС.

Напомним, телеведущий попал в больницу с воспалением легких. СМИ писали, что врачам пришлось бороться за его жизнь. Меркачева отметила, что говорить о значительном улучшении состояния Сванидзе пока рано.
Николай Сванидзе журналист кома
Военкоры ФАН
Лучшие в аду