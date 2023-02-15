Журналиста Николая Сванидзе вывели из комы

Журналиста и телеведущего Николая Сванидзе вывели из комы. Об этом сообщила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.
Она добавила, то Сванидзе по-прежнему находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам Меркачевой, журналисту стало лучше.
«Он пришел в сознание», — заявила член СПЧ в беседе с ТАСС.
Напомним, телеведущий попал в больницу с воспалением легких. СМИ писали, что врачам пришлось бороться за его жизнь. Меркачева отметила, что говорить о значительном улучшении состояния Сванидзе пока рано.