Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Житель Каспийска избил грызшего семечки водителя скорой помощи

Происшествия
Житель Каспийска избил грызшего семечки водителя скорой помощи

Мужчина напал на водителя машины скорой помощи в Каспийске, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Пострадавший мусорил на улице шелухой от семечек.

Водитель ждал, когда врачи окажут помощь пациенту на дому, и грыз семечки, чем вызвал недовольство со стороны местного жителя. Мужчина избил нечистоплотного сотрудника бригады скорой помощи, которого доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают нападавшего. Полицейские обходят квартиры и расспрашивают местных жителей.
водитель каспийск семечки
Военкоры ФАН
Лучшие в аду