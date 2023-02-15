Житель Каспийска избил грызшего семечки водителя скорой помощи

Мужчина напал на водителя машины скорой помощи в Каспийске, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Пострадавший мусорил на улице шелухой от семечек.
Водитель ждал, когда врачи окажут помощь пациенту на дому, и грыз семечки, чем вызвал недовольство со стороны местного жителя. Мужчина избил нечистоплотного сотрудника бригады скорой помощи, которого доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают нападавшего. Полицейские обходят квартиры и расспрашивают местных жителей.