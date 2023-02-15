Жителей Новосибирска в поликлиниках вместо врачей принимают фельдшеры

В Новосибирск граждане, приходя в поликлинику, нередко сталкиваются с тем, что вместо терапевта их направляют к фельдшеру. Комментарий по этому поводу дали специалисты регионального министерства здравоохранения.
В ведомстве объяснили, что фельдшер может вести прием пациентов, передает сетевое издание Om1.ru. Фельдшер может оказывать неотложную медицинскую помощь при острых заболеваниях и несчастных случаях, диагностировать типичные случаи наиболее распространенных заболеваний и назначать первичное лечение, используя современные методы терапии и врачебной практики.
Фельдшер собирает жалобы, осматривает пациентов, дает оценку их состоянию здоровья, формулирует предварительный диагноз, составляет план обследования, а в случае необходимости дает направление к терапевту или узкому специалисту.