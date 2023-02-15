В Артеме 15-летний воспитанник детдома регулярно насиловал девочку при помощи друзей

В Приморском крае правоохранители возбудили уголовное дело в отношении подростка, который в течение нескольких месяцев насиловал десятилетнюю девочку на территории детского дома. Об этом сообщает goldenmost.ru.
Инцидент произошел в городе Артем. По информации издания, соучастниками преступления становились и другие воспитанники учреждения. Друзья 15-летнего школьника приводили ему потерпевшую.
Юношу заключили под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.
В Оренбурге мужчина избил прохожего и надругался над его супругой, передает РИА 56. Злоумышленника отправили в колонию.