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В Артеме 15-летний воспитанник детдома регулярно насиловал девочку при помощи друзей

Происшествия
В Артеме 15-летний воспитанник детдома регулярно насиловал девочку при помощи друзей

В Приморском крае правоохранители возбудили уголовное дело в отношении подростка, который в течение нескольких месяцев насиловал десятилетнюю девочку на территории детского дома. Об этом сообщает goldenmost.ru.

Инцидент произошел в городе Артем. По информации издания, соучастниками преступления становились и другие воспитанники учреждения. Друзья 15-летнего школьника приводили ему потерпевшую.

Юношу заключили под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

В Оренбурге мужчина избил прохожего и надругался над его супругой, передает РИА 56. Злоумышленника отправили в колонию.
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