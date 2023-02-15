Политолог Куликов: опыт прошлого вынуждает Японию служить Британии для присоединения Курил

Японские власти уверены, что именно сотрудничество с Великобританией позволит им добиться успеха в деле присоединения Курильских островов и Сахалина. Об этом заявил политолог Дмитрий Куликов — передало издание SM-News.
Как отметил эксперт, японцы хорошо помнят положительный опыт взаимодействия с Лондоном. В частности, это касается победы в битве при Порт-Артуре и присоединения российских земель.
«Когда они были против британцев, то у них половину Сахалина забрали, как и северные территории. Поэтому служить нужно англичанам, говорит им позитивный опыт начала XX века», — добавил Куликов.
Также он напомнил о роли Соединенного Королевства в событиях 1904–1905 годов. По его словам, японский флот состоял из кораблей английского и американского производства. Более того, западные партнеры снабжали Токио необходимым оружием.
В связи с этим политолог указал, что в начале прошлого века Россия воевала против Великобритании. При этом сотрудничество с Лондоном принесло Токио немало выгоды, и сейчас азиатская страна вынуждена вновь обращаться к англосаксам и «принимать соответствующие доктрины».
Ранее стало известно о планах Японии разместить гиперзвуковые ракеты на границе с Россией. Как следует из заявления МИД РФ, ответ Кремля на соответствующие действия будет незамедлительным.