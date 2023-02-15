Политолог Куликов: опыт прошлого вынуждает Японию служить Британии для присоединения Курил

В связи с этим политолог указал, что в начале прошлого века Россия воевала против Великобритании. При этом сотрудничество с Лондоном принесло Токио немало выгоды, и сейчас азиатская страна вынуждена вновь обращаться к англосаксам и «принимать соответствующие доктрины».