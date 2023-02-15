В Сети появились кадры вывоза архивов государственных учреждений из Артемовска

В Бахмуте (Артемовске), который расположен в подконтрольной Украине зоне, идет вывоз архивов государственных учреждений. Об этом проинформировали корреспонденты «Страны.ua».
В своем материале они сослались на украинского волонтера Вячеслава Ильченко и обнародовали видеоролик с погрузкой соответствующих документов в микроавтобус. При этом журналисты не объяснили, кто этим занимается.
«Из Бахмута вывозят архивы госучреждений», — отметили они.
Напомним, что на Бахмутском направлении действуют бойцы ЧВК «Вагнер». Ранее бойцы «оркестра» хорошо продемонстрировали себя в битвах за Попасную, Покровское и Соледар. С начала спецоперации России «вагнеровцы» не уступали оппоненту занятые населенные пункты.