Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Сети появились кадры вывоза архивов государственных учреждений из Артемовска

Политика
В Сети появились кадры вывоза архивов государственных учреждений из Артемовска

В Бахмуте (Артемовске), который расположен в подконтрольной Украине зоне, идет вывоз архивов государственных учреждений. Об этом проинформировали корреспонденты «Страны.ua».

В своем материале они сослались на украинского волонтера Вячеслава Ильченко и обнародовали видеоролик с погрузкой соответствующих документов в микроавтобус. При этом журналисты не объяснили, кто этим занимается.

«Из Бахмута вывозят архивы госучреждений», — отметили они.

Напомним, что на Бахмутском направлении действуют бойцы ЧВК «Вагнер». Ранее бойцы «оркестра» хорошо продемонстрировали себя в битвах за Попасную, Покровское и Соледар. С начала спецоперации России «вагнеровцы» не уступали оппоненту занятые населенные пункты.
артемовск бахмут архив Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду