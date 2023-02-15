В МИД раскритиковали дискриминацию выпускников МГИМО

Свой взгляд на ситуации изложила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Сотрудник дипломатического ведомства провела параллели между польским Министерством иностранных дел и средневековой инквизицией. Она отметила, что именно в Европе несколько сотен лет назад боролись с просвещением и жгли учёных на центральных улицах городов.
Гонения на выпускников российского высшего учебного заведения Захарова назвала безумием и особенно отметила, что столь радикальные меры должны иметь серьезное обоснование. Она также назвала увольнения необоснованными и обвинила Польшу в нарушении прав человека.
Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау в комментарии для польской прессе сообщил, что увольнение выпускников МГИМО является частью проводимой в стране политики «декоммунизации».