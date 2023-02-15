Сенатор Журавлев: перенос заседания Совфеда обусловлен необходимостью принять два закона

По словам сенатора, Совфеду нужно рассмотреть введение нового инструмента — специальных казначейских кредитов для российских субъектов. Президент России поручил выделить на эти цели 250 млрд рублей. Регионы смогут воспользоваться этими деньгами для реализации инфраструктурных проектов. Также средства будут использованы на строительство социальных объектов в новых субъектах страны, пояснил политик.