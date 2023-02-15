Сенатор Журавлев: перенос заседания Совфеда обусловлен необходимостью принять два закона

Решение о переносе заседания Совета Федерации на более ранний срок, 22 февраля, принято из-за необходимости до конца месяца обсудить два важных законопроекта в бюджетной сфере, пояснил заместитель председателя палаты регионов Николай Журавлев, пишет «Парламентская газета». Ранее заседание было назначено на 1 марта.
По словам сенатора, Совфеду нужно рассмотреть введение нового инструмента — специальных казначейских кредитов для российских субъектов. Президент России поручил выделить на эти цели 250 млрд рублей. Регионы смогут воспользоваться этими деньгами для реализации инфраструктурных проектов. Также средства будут использованы на строительство социальных объектов в новых субъектах страны, пояснил политик.
Кроме того, планируется рассмотреть поправки к закону о налогообложении в нефтяной сфере, призванные гармонизировать налоговые доходы бюджетов.
Эти документы необходимо одобрить до длинных выходных, чтобы законы вступили в силу с 1 марта. Таким образом президент сможет вовремя подписать законы, поясняет телеканал «Санкт-Петербург».