В Новосибирском доме взорвался газ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал один из домов, частично обрушившимся после взрыва, аварийным
В Новосибирске ранним утром 9 февраля на улице Линейная частично обрушился дом после взрыва бытового газа. Ударная волна затронула два подъезда пятиэтажного дома, состоящего из четырех подъездов. Взрывом было уничтожено около 30 квартир. 14 человек погибло сразу же после взрыва.
Председатель городской администрации Новосибирска сообщил, что Локоть подписал постановление о признании обрушившегося от взрыва дома аварийным. Вследствие этого его планируют включить в государственную программу по расселению. Жителей дома временно расселят в маневренный фонд, а после дадут новые квартиры.
Ранее сообщалось, что дом по улице Литейная, 39 восстанавливать не намерены. Следственный комитет задержал двоих жителей Омской области, производивших обслуживание газовых плит в доме по делу об оказании небезопасных услуг.
По данным, предоставленных мэрией, в аварийном доме были зарегистрированы 118 человек, в том числе 22 несовершеннолетних. Реальная картина показала, что в доме проживал 161 человек. Многие из них имели договор аренды.
Пострадавшие в настоящий момент поселились у родственников, в пансионатах «Лунный камень», «Обские зори», в муниципальной гостинице «Северная», а также в жилых помещениях городского маневренного фонда, сообщает РИА Новости.