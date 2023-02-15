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Около 5000 музыкантов приняли участие в боливийском Фестивале оркестров

ФАН-ТВ

После нескольких лет коронавирусных ограничений в Боливии вновь прошел традиционный Фестиваль оркестров. Около 5000 музыкантов под руководством дирижера исполнили со сцены национальные песни.

Событие, которого жители города Оруро ждали с нетерпением, собрало на улицах тысячи местных жителей и туристов. Зрители делились эмоциями, радуясь, что им разрешили собраться на столь грандиозном событии.

«Благодаря тому, что мы соблюдали все ограничения, делали прививки и заботились о себе, теперь мы снова можем обнимать друг друга и вместе петь наши любимые песни», — поделился местный житель Виктор Уго Кабальеро.

Другая зрительница обратила внимание, что помимо взрослых музыкантов, в оркестре также принимают участие и совсем юные исполнители.

«Это на самом деле необыкновенно — видеть здесь музыкантов. На сцене также играют дети, которые действительно обладают уникальным даром, все музыканты полностью выкладываются на сцене», — подметила Патрисия Аларкон.

За время двухчасового шоу друг друга сменили четыре дирижера. Сцену фестиваля, прошедшего на улице шахтерского городка, разместили у стен местного храма, построенного в честь покровительницы горняков. Регион Оруро уже много веков является одним из основных источников полезных ископаемых в Боливии.
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