Около 5000 музыкантов приняли участие в боливийском Фестивале оркестров

После нескольких лет коронавирусных ограничений в Боливии вновь прошел традиционный Фестиваль оркестров. Около 5000 музыкантов под руководством дирижера исполнили со сцены национальные песни.
Событие, которого жители города Оруро ждали с нетерпением, собрало на улицах тысячи местных жителей и туристов. Зрители делились эмоциями, радуясь, что им разрешили собраться на столь грандиозном событии.
«Благодаря тому, что мы соблюдали все ограничения, делали прививки и заботились о себе, теперь мы снова можем обнимать друг друга и вместе петь наши любимые песни», — поделился местный житель Виктор Уго Кабальеро.
Другая зрительница обратила внимание, что помимо взрослых музыкантов, в оркестре также принимают участие и совсем юные исполнители.
«Это на самом деле необыкновенно — видеть здесь музыкантов. На сцене также играют дети, которые действительно обладают уникальным даром, все музыканты полностью выкладываются на сцене», — подметила Патрисия Аларкон.
За время двухчасового шоу друг друга сменили четыре дирижера. Сцену фестиваля, прошедшего на улице шахтерского городка, разместили у стен местного храма, построенного в честь покровительницы горняков. Регион Оруро уже много веков является одним из основных источников полезных ископаемых в Боливии.