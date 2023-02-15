Около 5000 музыкантов приняли участие в боливийском Фестивале оркестров

За время двухчасового шоу друг друга сменили четыре дирижера. Сцену фестиваля, прошедшего на улице шахтерского городка, разместили у стен местного храма, построенного в честь покровительницы горняков. Регион Оруро уже много веков является одним из основных источников полезных ископаемых в Боливии.