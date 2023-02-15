Москва выделила бизнесу 1,4 млрд рублей на приобретение нового оборудования

Правительство Москвы в прошлом году передало гранты 447 высокотехнологичным компаниям на общую сумму 1,4 млрд рублей. Полученные деньги нужно было расходовать на покупку оборудования для расширения производства и наращивания выпуска продукции.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», гранты на закупку оборудования являются одной из самых востребованных городских мер помощи бизнесу. Предприятия направляют полученные деньги также и на открытие импортозамещающих производств. Многие компании функционируют в отрасли электроники, занимаются наукой, отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Условия программы таковы: при закупке отечественного оборудования можно будет возместить 50% стоимости, а при покупке иностранного – 35%. Прием заявок на выдачу грантов осуществлялся в два этапа. Наибольшую сумму поддержки в 30 млн рублей получила компания по выпуску металлообрабатывающих станков и инструментов, добавила чиновница.