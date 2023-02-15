Москва выделила бизнесу 1,4 млрд рублей на приобретение нового оборудования

Условия программы таковы: при закупке отечественного оборудования можно будет возместить 50% стоимости, а при покупке иностранного – 35%. Прием заявок на выдачу грантов осуществлялся в два этапа. Наибольшую сумму поддержки в 30 млн рублей получила компания по выпуску металлообрабатывающих станков и инструментов, добавила чиновница.