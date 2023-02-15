Симоньян призвала российских миллионеров направить деньги на поддержку СВО

Богатые россияне и компании с высоким доходом должны делиться прибылью с военными в зоне СВО на Украине, считает главный редактор RT Маргарита Симоньян.
В прямом эфире телеканала «Россия-1» журналистка призвала состоятельных россиян поделиться «с родиной, со страной» и напомнила, что российские контрактники получают за ранение всего 28 тысяч рублей компенсации.
«Люди с большими и широченными карманами, я ничьим карманам не завидую, но, когда карман широкий, надо делиться», — утверждает Симоньян.
Отдельно журналистка напомнила, что всегда лоббировала идею повышения налогов на сверхдоходы и уже заявляла о готовности платить больше, передает Argumenti.ru.