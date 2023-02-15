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Илон Маск назвал главную угрозу человечеству

Общество
Илон Маск назвал главную угрозу человечеству

Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, что считает главной угрозой для всего человечества. Миллиардер озвучил предупреждение в ходе выступления по видеосвязи на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

По мнению предпринимателя, опасность могут представлять некоторые достижения науки и техники. В частности, искусственный интеллект, так как это направление исследований обладает большим потенциалом.

«Перспективы его применения огромны, но он также представляет и огромную опасность», — добавил Маск.

В качестве примера бизнесмен также привел атомное оружение и ядерную энергетику. Он признал, что у технологии ИИ есть не только положительные, но и отрицательные стороны, из-за чего указал на необходимость ввести регулирование в этой области.

Илон Маск ранее заявил, что не верит в существование инопланетян. Он поделился мнением, что ранее сбитые ВВС США воздушные объекты имели земное происхождение.
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