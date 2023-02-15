Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Баранец призвал уничтожать больше западной техники ВСУ до ее прибытия на линию фронта

Армия
Баранец призвал уничтожать больше западной техники ВСУ до ее прибытия на линию фронта

Российские войска должны активнее уничтожать поставляемую на Украину западную военную технику на маршрутах следования, заявил обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

«Мышей лучше всего ловить, когда они из норки выползают», — отметил он в беседе с «Военным делом».

По словам Баранца, поставляемое из стран НАТО вооружение должно уничтожаться в момент пересечения украинской границы. Сейчас, по его словам, ВС РФ поражают лишь 20% западной техники до того, как она прибудет на линию боевого соприкосновения.

Если российское командование не найдет способ решить эту проблему, спецоперация может затянуться, предупредил обозреватель.

Ранее Баранец заявил, что гиперзвуковое оружие дает колоссальное преимущество странам в случае конфликта, поэтому России важно держать в строжайшем секрете свои технологии, сообщает Infox.
военная помошь военная помощь всу Украина нато запад
Военкоры ФАН
Лучшие в аду