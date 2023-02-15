Баранец призвал уничтожать больше западной техники ВСУ до ее прибытия на линию фронта

Российские войска должны активнее уничтожать поставляемую на Украину западную военную технику на маршрутах следования, заявил обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
«Мышей лучше всего ловить, когда они из норки выползают», — отметил он в беседе с «Военным делом».
По словам Баранца, поставляемое из стран НАТО вооружение должно уничтожаться в момент пересечения украинской границы. Сейчас, по его словам, ВС РФ поражают лишь 20% западной техники до того, как она прибудет на линию боевого соприкосновения.
Если российское командование не найдет способ решить эту проблему, спецоперация может затянуться, предупредил обозреватель.
Ранее Баранец заявил, что гиперзвуковое оружие дает колоссальное преимущество странам в случае конфликта, поэтому России важно держать в строжайшем секрете свои технологии, сообщает Infox.