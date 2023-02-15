Хриплый голос Аллы Пугачевой может быть предвестником рака

Голос певицы Аллы Пугачевой звучал хрипло на недавнем видео из Израиля. Этот симптом может быть предвестником онкологического заболевания.
Сбежавшая из России Примадонна сняла на видео, как ее дети Лиза и Гарри пытаются выиграть в шуточном соревновании. Артистка не показалась в кадре, но зато прокомментировала усилия детей.
«Циркачи, знаешь, сколько лет занимаются для того, чтобы всегда получалось», — подбодрила дочь Пугачева.
Поклонники обратили внимание, что голос певицы на видео звучит очень хрипло. Знаменитость будто говорила через силу.
Это вызвало беспокойство некоторых пользователей Сети. Хриплый голос может быть признаком серьезного заболевания, например, предвестником рака, пишет «7Дней».
Напомним, Примадонна много лет боролась с никотиновой зависимостью. Артистка долго не могла отказаться от курения.