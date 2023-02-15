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В Казахстане задержали россиянина за операции с криптовалютой

Общество
В Казахстане задержали россиянина за операции с криптовалютой

Суд Костаная разбирается с делом гражданина Российской Федерации, который нелегальным образом обменивал криптовалюту. В результате с 2020 по 2023 год он совершил махинаций на сумму в 397 тысяч долларов.

По результатам судебного дела у подсудимого было решено изъять имущество на сумму более 187 тысяч долларов, а также лишить его доступа к цифровым активам.

Сообщается, что россиянина удалось вычислить в ходе уголовного расследования, которое проводилось с целью выявить незаконные пункты обмена криптовалюты. Подозреваемые обвиняются в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности с целью наживы в особо крупном размере.

На данный момент расследование продолжается. Личности подозреваемых устанавливаются. Подсудимым грозит лишение свободы сроком до пяти лет с изъятием имущества.
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