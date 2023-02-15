Вице-спикер Совфеда Косачев предложил опросить Данию, Швецию и Германию о подрыве «СП»

«Расследователи» из Германии, Швеции и Дании должны понести ответственность за ситуацию с диверсиями на «Северных потоках». Так считает вице-спикер Совфеда России Константин Косачев.
Сенатор предложил опросить Данию, Швецию и Германию о подрыве «СП». Как утверждает Косачев, следственной группе из указанных стран нельзя доверять.
«Но возвращаясь к (журналисту Сеймуру. — Прим. ФАН) Хершу. Если он прав (а вероятность высокая, ведь из четырех веток взорваны только три), два взрывных устройства — считай, улики — либо так и лежат где-то на дне, либо уже обнаружены и перепрятаны "расследователями" из Германии, Дании и Швеции. Уверен, должен найтись способ и их опросить с пристрастием, под присягой и независимой следственной группой», — говорится в Telegram-канале Косачева.
Ранее Херш опубликовал расследование инцидента на «СП». Стало известно, что к диверсиям причастны США и Норвегия.
Взрывы на газопроводах произошли в сентябре 2022 года. После инцидента именно Германия, Дания и Швеция выступили с предложением независимого расследования.