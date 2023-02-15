У отца Александра Овечкина обнаружили тяжелое заболевание

Отца спортсмена госпитализировали 10 января с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. В медучреждении провели полное обследование и нашли у пациента злокачественное новообразование, пишет Telegram-канал 112. Отца Овечкина перевели в профильную больницу.