У отца Александра Овечкина обнаружили тяжелое заболевание

Тяжелое заболевание обнаружили у отца хоккеиста Александра Овечкина. Недуг у 71-летнего мужчины выявили врачи после обследования.
Отца спортсмена госпитализировали 10 января с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. В медучреждении провели полное обследование и нашли у пациента злокачественное новообразование, пишет Telegram-канал 112. Отца Овечкина перевели в профильную больницу.
Ранее хоккеист покинул расположение клуба «Вашингтон» по семейным обстоятельствам. Генеральный менеджер команды Брайан Маклеллан говорил, что Овечкин займется «здоровьем близкого человека».