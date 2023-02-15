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У отца Александра Овечкина обнаружили тяжелое заболевание

Общество
У отца Александра Овечкина обнаружили тяжелое заболевание

Тяжелое заболевание обнаружили у отца хоккеиста Александра Овечкина. Недуг у 71-летнего мужчины выявили врачи после обследования.

Отца спортсмена госпитализировали 10 января с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. В медучреждении провели полное обследование и нашли у пациента злокачественное новообразование, пишет Telegram-канал 112. Отца Овечкина перевели в профильную больницу.

Ранее хоккеист покинул расположение клуба «Вашингтон» по семейным обстоятельствам. Генеральный менеджер команды Брайан Маклеллан говорил, что Овечкин займется «здоровьем близкого человека».
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