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Вооруженный пистолетом петербуржец получил отпор от пассажира с ножом в трамвае «Чижик»

Происшествия
Вооруженный пистолетом петербуржец получил отпор от пассажира с ножом в трамвае «Чижик»

В Петербурге между двумя вооруженными пассажирами трамвая «Чижик» разгорелся конфликт. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщает 78.ru.

По информации издания, один из участников инцидента стал размахивать пистолетом перед людьми в салоне общественного транспорта. Другой мужчина достал удостоверение и нож. Он приказал нарушителю пройти с ним в отдел полиции, однако не уточнил, в какой именно.

Незнакомцы долгое время угрожали друг другу, после чего гражданин, имеющий при себе огнестрельное оружие, вышел на своей остановке. Его оппонент начал бить колюще-режущим предметом по стеклам. На замечание водителя хулиган ответил угрозами в адрес транспортной компании.
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