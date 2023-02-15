Вооруженный пистолетом петербуржец получил отпор от пассажира с ножом в трамвае «Чижик»

В Петербурге между двумя вооруженными пассажирами трамвая «Чижик» разгорелся конфликт. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщает 78.ru.
По информации издания, один из участников инцидента стал размахивать пистолетом перед людьми в салоне общественного транспорта. Другой мужчина достал удостоверение и нож. Он приказал нарушителю пройти с ним в отдел полиции, однако не уточнил, в какой именно.
Незнакомцы долгое время угрожали друг другу, после чего гражданин, имеющий при себе огнестрельное оружие, вышел на своей остановке. Его оппонент начал бить колюще-режущим предметом по стеклам. На замечание водителя хулиган ответил угрозами в адрес транспортной компании.