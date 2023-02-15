Заслуженная артистка РФ Мечетина поделилась впечатлениями от спектакля «Лубянский гример»

«Лубянский гример» — новый иммерсивный спектакль по мотивам рассказа Николая Лескова «Тупейный художник». Его поставили в Новом Театре в исторической усадьбе Салтыковых-Чертковых. В разные годы имение посещали Пушкин, Гоголь, Гиляровский; здесь над романом «Война и мир» работал Толстой, а в советское время шли съемки «Семнадцати мгновений весны». Зрителей спектакля отправляют в путешествие по комнатам особняка, где постепенно раскрываются фрагменты единого сюжета. Заслуженная артистка России, пианистка Екатерина Мечетина посетила иммерсивный спектакль и поделилась впечатлениями.
«Особняк — действующее лицо, это очень чувствуется. Мы переходим из зала в зал, нас очень деликатно и аккуратно приглашают это сделать. То есть мы чувствуем себя не подглядывающими за каким-то действием, как иногда бывает в классическом театре, а действительно чувствуем себя участниками и даже соучастниками в некотором смысле», — рассказала она.
Постановка «Лубянский гример» рассказывает историю домашнего крепостного театра, который стоял у истоков профессионального. Здесь порок соседствует с верностью, а красота — с жестокостью. Екатерина отдельно отметила музыкальную составляющую захватывающего действия.
«И, конечно, опора на русскую классику. Это то, что невозможно не любить, не уважать и не восхищаться этим без устали. И я, как музыкант, скажу, что меня неизменно радуют музыкальные решения. Второй уже спектакль Эдуарда Боякова я смотрю. И я просто с благодарностью с большой хочу обратиться к нему — спасибо за эту музыку. Она создает атмосферу, она создает "воздух" этого спектакля», — отметила Мечетина.
Посетить спектакль и стать гостем особняка можно в любой день недели. А для тех, кто хочет узнать больше об исторической усадьбе Салтыковых-Чертковых, после спектакля проведут экскурсию по ее залам.