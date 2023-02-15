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Заслуженная артистка РФ Мечетина поделилась впечатлениями от спектакля «Лубянский гример»

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«Лубянский гример» — новый иммерсивный спектакль по мотивам рассказа Николая Лескова «Тупейный художник». Его поставили в Новом Театре в исторической усадьбе Салтыковых-Чертковых. В разные годы имение посещали Пушкин, Гоголь, Гиляровский; здесь над романом «Война и мир» работал Толстой, а в советское время шли съемки «Семнадцати мгновений весны». Зрителей спектакля отправляют в путешествие по комнатам особняка, где постепенно раскрываются фрагменты единого сюжета. Заслуженная артистка России, пианистка Екатерина Мечетина посетила иммерсивный спектакль и поделилась впечатлениями.

Заслуженная артистка РФ Мечетина поделилась впечатлениями от спектакля «Лубянский гример»
«Особняк — действующее лицо, это очень чувствуется. Мы переходим из зала в зал, нас очень деликатно и аккуратно приглашают это сделать. То есть мы чувствуем себя не подглядывающими за каким-то действием, как иногда бывает в классическом театре, а действительно чувствуем себя участниками и даже соучастниками в некотором смысле», — рассказала она.

Постановка «Лубянский гример» рассказывает историю домашнего крепостного театра, который стоял у истоков профессионального. Здесь порок соседствует с верностью, а красота — с жестокостью. Екатерина отдельно отметила музыкальную составляющую захватывающего действия.

Заслуженная артистка РФ Мечетина поделилась впечатлениями от спектакля «Лубянский гример»
«И, конечно, опора на русскую классику. Это то, что невозможно не любить, не уважать и не восхищаться этим без устали. И я, как музыкант, скажу, что меня неизменно радуют музыкальные решения. Второй уже спектакль Эдуарда Боякова я смотрю. И я просто с благодарностью с большой хочу обратиться к нему — спасибо за эту музыку. Она создает атмосферу, она создает "воздух" этого спектакля», — отметила Мечетина.

Посетить спектакль и стать гостем особняка можно в любой день недели. А для тех, кто хочет узнать больше об исторической усадьбе Салтыковых-Чертковых, после спектакля проведут экскурсию по ее залам.

Заслуженная артистка РФ Мечетина поделилась впечатлениями от спектакля «Лубянский гример»
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