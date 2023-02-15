Заслуженная артистка РФ Мечетина поделилась впечатлениями от спектакля «Лубянский гример»

«Лубянский гример» — новый иммерсивный спектакль по мотивам рассказа Николая Лескова «Тупейный художник». Его поставили в Новом Театре в исторической усадьбе Салтыковых-Чертковых. В разные годы имение посещали Пушкин, Гоголь, Гиляровский; здесь над романом «Война и мир» работал Толстой, а в советское время шли съемки «Семнадцати мгновений весны». Зрителей спектакля отправляют в путешествие по комнатам особняка, где постепенно раскрываются фрагменты единого сюжета. Заслуженная артистка России, пианистка Екатерина Мечетина посетила иммерсивный спектакль и поделилась впечатлениями.