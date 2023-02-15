Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль дело о брошенной в подъезде девочке в забайкальской Борзе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил докладывать ему лично о ходе расследования случая, когда 3-летняя девочка босиком ходила по холодному подъезду дома в городе Борзя Забайкальского края.
Она больше часа находилась одна на лестничной клетке без верхней одежды, сообщает сетевое издание «Лента75.ру». Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексею Вольному подготовить доклад обо всех установленных в ходе проверки обстоятельствах.
Полицейские изъяли ребенка из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр. Мать девочки привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Дальнейшую судьбу семьи решат специалисты в ходе заседания комиссии по делам несовершеннолетних.