Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль дело о брошенной в подъезде девочке в забайкальской Борзе

Она больше часа находилась одна на лестничной клетке без верхней одежды, сообщает сетевое издание «Лента75.ру». Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексею Вольному подготовить доклад обо всех установленных в ходе проверки обстоятельствах.