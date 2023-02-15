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Фильмы Disney, Sony и Fox пропадут с «Кинопоиска» с 28 февраля

Общество
Фильмы Disney, Sony и Fox пропадут с «Кинопоиска» с 28 февраля

Свыше 200 фильмов исчезнут из онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» после 28 февраля. Пользователи сервиса лишатся доступа ко многим зарубежным мультфильмам и кинокартинам.

На страницах некоторых фильмов на «Кинопоиске» появилось предупреждение, что этот контент доступен только до 28 февраля. Например, такую плашку получили мультфильм «Король Лев», ленты серии «Крепкий орешек», «Титаник», кинокартины Marvel, в том числе «Железный человек» и его сиквел.

«Известия» подсчитали, что всего с площадки пропадут более 200 проектов. В этот список входят фильмы студий Disney, Sony и Fox (20th Century Studios). При этом 57 картин, попадающих под ограничения, входят в топ-250 «Кинопоиска».

Картины исчезнут из онлайн-кинотеатра, поскольку в марте заканчиваются сроки лицензионных соглашений. Продлить их не получится, так как западные студии почти год назад объявили об уходе из России.
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