Фильмы Disney, Sony и Fox пропадут с «Кинопоиска» с 28 февраля

Свыше 200 фильмов исчезнут из онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» после 28 февраля. Пользователи сервиса лишатся доступа ко многим зарубежным мультфильмам и кинокартинам.
На страницах некоторых фильмов на «Кинопоиске» появилось предупреждение, что этот контент доступен только до 28 февраля. Например, такую плашку получили мультфильм «Король Лев», ленты серии «Крепкий орешек», «Титаник», кинокартины Marvel, в том числе «Железный человек» и его сиквел.
«Известия» подсчитали, что всего с площадки пропадут более 200 проектов. В этот список входят фильмы студий Disney, Sony и Fox (20th Century Studios). При этом 57 картин, попадающих под ограничения, входят в топ-250 «Кинопоиска».
Картины исчезнут из онлайн-кинотеатра, поскольку в марте заканчиваются сроки лицензионных соглашений. Продлить их не получится, так как западные студии почти год назад объявили об уходе из России.