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Россиянам объяснили, почему не стоит бояться поездок на курорты Турции после землетрясений

Общество
Россиянам объяснили, почему не стоит бояться поездок на курорты Турции после землетрясений

Туристам не стоит бояться поездок на турецкие курорты, рассказал директор Единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов.

Такие известные курорты, как Анталья, Кемер и Мармарис находятся не на границе Анатолийской плиты, а на самой платформе. Сильных землетрясений на курортах Средиземноморского побережья не ожидается, отметил ученый в комментарии РИА Новости.

«Кроме того, история показывает, в прибрежных районах Средиземного моря не было землетрясений выше семи баллов», — подчеркнул Виноградов.

Помимо прочего, в Турции очень внимательно относятся к строительству туристской инфраструктуры с точки зрения сейсмостойкости, поэтому путешественники могут спокойно отдыхать в этой стране.
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