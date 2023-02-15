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В Турции зафиксирован новый подземный толчок магнитудой 4,6

Происшествия
В Турции зафиксирован новый подземный толчок магнитудой 4,6

В районе Кахраманмараш в Турции зафиксировали повторный подземный толчок магнитудой 4,6. Ранее в этом же районе началась серия землетрясений, распространившаяся по всей стране.

15 февраля в Турции был зафиксирован еще один подземный толчок – афтершок. Как правило, подобные подземные толчки всегда сопровождают крупные землетрясения, как произошедшие накануне.

6 февраля в этом же районе Кахраманмараш произошли первые два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. После серия подземных толчков была зафиксирована в 12 районах страны, а также за ее пределами.

На данный момент количество погибших исчисляется 40 тысячами человек, а пострадавших – более 100 тысяч. Окончательное количество жертв еще предстоит установить.

По данным ВОЗ более 23 млн человек могут остаться без крыши над головой из-за серии землетрясений.
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