Маск опровергает визит НЛО в США

С таким сообщением известный американский предприниматель выступил на саммите в ОАЭ.
Илон Маск заявил, что не верит в существование инопланетян и поделился мнением, что ранее сбитые ВВС США воздушные объекты имели земное происхождение.
Отдельно инженер отметил, что давно занимается изучением космоса и владеет одной из наиболее успешных частных космических компаний SpaceX и за 20 лет работы компании не сталкивался с реальными фактами существования жизни за пределами Земли.
С критикой сообщений о сбитых НЛО ранее выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она уверенна, что американские власти решили раскрутить тему НЛО для предвыборной гонки из-за того, что больше не могут использовать в агитации антироссийскую пропаганду.