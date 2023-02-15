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Маск опровергает визит НЛО в США

Политика
Маск опровергает визит НЛО в США

С таким сообщением известный американский предприниматель выступил на саммите в ОАЭ.
Илон Маск заявил, что не верит в существование инопланетян и поделился мнением, что ранее сбитые ВВС США воздушные объекты имели земное происхождение.

Отдельно инженер отметил, что давно занимается изучением космоса и владеет одной из наиболее успешных частных космических компаний SpaceX и за 20 лет работы компании не сталкивался с реальными фактами существования жизни за пределами Земли.

С критикой сообщений о сбитых НЛО ранее выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она уверенна, что американские власти решили раскрутить тему НЛО для предвыборной гонки из-за того, что больше не могут использовать в агитации антироссийскую пропаганду.
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