Сайт украинского клуба «Минай» перестал открываться после стычки футболистов с россиянами

Официальный сайт футбольного клуба «Минай», представляющего украинскую премьер-лигу, перестал работать после драки спортсменов с игроками ярославской команды «Шинник». Потасовка произошла 14 февраля в турецкой гостинице Royal Seginus, сообщили РИА Новости.
Согласно заявлению российского клуба, беспорядки спровоцировали украинские футболисты. «Медведи» лишь заступились за одноклубника, подвергшегося нападкам со стороны зарубежных коллег.
Спортивный директор «Минай» Сергей Билан, в свою очередь, не признал вину подопечных. Специалист указал на ответственность администрации отеля, которая не должна была селить россиян и украинцев в одном здании.
При этом новости о потасовке вызвали ажиотаж среди болельщиков. В среду, 15 февраля, официальный сайт «Минай» перестал открываться. В браузерах появляется предупреждение о слишком большом количестве посещений. Данная ошибка может быть связана с перебоями в работе базы данных, вызванными увеличившимся трафиком, а также DDoS-атаками.
Ранее ситуацию прокомментировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Чиновник поддержал игроков «Шинника», похвалив их за жесткую реакцию на провокации украинских спортсменов.