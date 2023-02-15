Сайт украинского клуба «Минай» перестал открываться после стычки футболистов с россиянами

При этом новости о потасовке вызвали ажиотаж среди болельщиков. В среду, 15 февраля, официальный сайт «Минай» перестал открываться. В браузерах появляется предупреждение о слишком большом количестве посещений. Данная ошибка может быть связана с перебоями в работе базы данных, вызванными увеличившимся трафиком, а также DDoS-атаками.