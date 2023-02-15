VK запустил личный кабинет для самозанятых

Во «ВКонтакте» запустили работу нового сервиса, при помощи которого контент-мейкеры могут теперь получать напрямую из социальной сети средства, заработанные с использованием монетизации, в которую входят партнерские программы, маркеты, и монетизация видеоклипов. В целях поддержки самозанятых VK будет в течение 6 месяцев начислять вознаграждения, эквивалентные налогу на профессиональный доход.