В Турции назвали видео со свечением перед землетрясением фейком

Управление президента Турции опровергло сообщение о странном свечении перед землетрясениями, отметив, что к реальной картине событий эти видео не имеют никакого отношения
В социальных сетях кто-то опубликовал сообщения и видео о том, что незадолго до землетрясений в Турции на небосводе было замечено необъяснимое свечение. Проведя расследование, управление президента Турции выяснило, что видеозаписи в социальных сетях с контентом «странного свечения» не имеют никакого отношения к действительности.
В полученном релизе РИА Новости сообщается, что оригинальное видео было снято 21 сентября 2022 года в городе Балхаш, когда был запущен корабль «Союз МС-22» на ракете-носителе «Союз-2.1а» с Байконура».
До недавнего времени газета China Times сообщила, что турецкий спасатели отстранили тайваньских спасателей от работы по спасению человека из-под завалов в Адыямане. Эту информацию опровергли в бюллетене о дезинформации — команда спасателей успешно завершила свою работу и никаких трудностей с этим не возникло. Помимо этого, многие российские спасатели так же вызвались помочь Турции. По данным МЧС, Российские спасатели оказали значительную помощь в ликвидации последствий землетрясения.