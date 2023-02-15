В Турции назвали видео со свечением перед землетрясением фейком

До недавнего времени газета China Times сообщила, что турецкий спасатели отстранили тайваньских спасателей от работы по спасению человека из-под завалов в Адыямане. Эту информацию опровергли в бюллетене о дезинформации — команда спасателей успешно завершила свою работу и никаких трудностей с этим не возникло. Помимо этого, многие российские спасатели так же вызвались помочь Турции. По данным МЧС, Российские спасатели оказали значительную помощь в ликвидации последствий землетрясения.