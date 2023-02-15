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Четвертый «Джон Уик» станет самым продолжительным фильмом во франшизе

Общество
Четвертый «Джон Уик» станет самым продолжительным фильмом во франшизе

Грядущий фильм «Джон Уик — 4» станет самым продолжительным в серии. Длительность боевика составит почти три часа.

Обещают, что лента выйдет самой зрелищной во франшизе. Хронометраж четвертого «Джона Уика» составит два часа и 49 минут с учетом титров, сообщает Collider.

В новой части главный герой в исполнении Киану Ривза будет бороться против «Высокого стола». Это элитная организация киллеров, скрывающаяся ото всех.

Для устранения Уика наймут убийцу, который когда-то был его другом. Охотиться за главным героем будет слепой наемник Кейн.

Премьера «Джона Уика — 4» назначена на 24 марта. Вместе с Ривзом в ленте снялись Донни Йен, Билл Скарсгард, Лоренс Фишберн и другие актеры.
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