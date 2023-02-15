Clinical Nutrition: кофеин способствует снижению веса и уменьшению жировых отложений

Новое исследование, посвященное влиянию кофеина на организм человека, провели за рубежом.
Как оказалось, это биологически активное вещество способствует снижению веса и уменьшению жировых отложений. Исследование заняло шесть лет. В нем приняли участие мужчины и женщины 55-75 лет. Среди них оказались и те, кто страдает ожирением. Исследователи выяснили, сколько кофеина употребляют эти люди.
Подводя итоги эксперимента, ученые ориентировались на показатели, зафиксированные у 1483 испытуемых, отмечает Clinical Nutrition. При увеличении дозы кофеина до средней у этих людей наблюдалось снижение веса и жировых отложений.
Врач-терапевт Иван Ромасов ранее предупредил о возможном развитии психоза у любителей кофе. Взрослым рекомендовано употреблять не более четырех чашек такого напитка в день. Беременные женщины могут позволить себе только две порции кофе.