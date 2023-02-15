Clinical Nutrition: кофеин способствует снижению веса и уменьшению жировых отложений

Как оказалось, это биологически активное вещество способствует снижению веса и уменьшению жировых отложений. Исследование заняло шесть лет. В нем приняли участие мужчины и женщины 55-75 лет. Среди них оказались и те, кто страдает ожирением. Исследователи выяснили, сколько кофеина употребляют эти люди.