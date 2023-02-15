Депутат Госдумы Лариса Буранова призвала коллег активнее поддерживать участников СВО

Активную поддержку в Сети получила высказанная предпринимателем Евгением Пригожиным инициатива запретить чиновникам выезжать за границу на отдых в период проведения специальной военной операции (СВО). В своем заявлении бизнесмен отметил, что демонстрация любви к роскоши может привести к деморализации и расколу внутри российского общества.