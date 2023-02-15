Депутат Госдумы Лариса Буранова призвала коллег активнее поддерживать участников СВО

Государственным служащим, у которых нет совести, следует покинуть занимаемую должность. Таким мнением поделилась с корреспондентом ФАН депутат Госдумы Лариса Буранова.
Активную поддержку в Сети получила высказанная предпринимателем Евгением Пригожиным инициатива запретить чиновникам выезжать за границу на отдых в период проведения специальной военной операции (СВО). В своем заявлении бизнесмен отметил, что демонстрация любви к роскоши может привести к деморализации и расколу внутри российского общества.
«Я считаю, что для депутатов и чиновников ориентиром в этом вопросе должна быть совесть. Не время сейчас для заграниц и излишеств», — прокомментировала депутат Госдумы.
Лариса Буранова также призвала государственных служащих активнее помогать участникам СВО.
«Есть лишние деньги — помоги нашим ребятам, которые сражаются на передовой. Купи ткань для девочек-добровольцев, которые по выходным и ночами шьют одежду для бойцов, продукты, тепловизоры, помоги собрать посылки, перечисли деньги в фонд. А если совести нет — то и на госслужбе делать нечего», — заявила собеседница ФАН.
По ее словам, в России можно найти прекрасные места для отдыха.
«Отдохнуть можно и у нас в России, благо у нас самая красивая, щедрая и удивительная страна. За теплом можно съездить в Сочи, за северным сиянием — в Мурманск, посмотреть на гейзеры — на Камчатку, а за национальным колоритом – добро пожаловать к нам в Удмуртию!» — подытожила народная избранница.
Ранее депутат Госдумы Раиса Кармазина поддержала инициативу Евгения Пригожина. По ее мнению, в настоящее время власть должна быть с народом, а не «пузо греть где-то на берегах».