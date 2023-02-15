Пьяный петербуржец выбросил мать из окна четвертого этажа на проспекте Ветеранов

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Петербурга, который напал на свою мать. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел в квартире одного из домов на проспекте Ветеранов. Там между 56-летней женщиной и ее пьяным сыном разгорелся конфликт. В ходе ссоры мужчина выбросил мать с четвертого этажа.
Пострадавшую доставили в больницу. У нее диагностировали многочисленные травмы. Медики оценивают состояние пациентки как тяжелое.
Подозреваемого задержали. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и наркотики.
В Кемерово местный житель до смерти избил мать-пенсионерку за замечание, передает А42. Агрессора отправили в колонию строгого режима.