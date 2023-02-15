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Суд арестовал девятиклассника за нападение с топором и ножом на учеников в Казахстане

Происшествия
Суд арестовал девятиклассника за нападение с топором и ножом на учеников в Казахстане

В городе Петропавловск суд отправил под арест ученика девятого класса. Он является фигурантом уголовного дела о нападении на детей. От рук злоумышленника пострадали трое подростков, сообщила пресс-служба суда.

Напомним, орудиями преступления стали нож и топор. Нападение было совершено 13 февраля в здании средней школы. Двум пострадавшим потребовалась госпитализация.

В отношении школьника возбудили дело по статье о покушении на убийство. Прокуратура установила, что ранее несовершеннолетнего поставили на психиатрический учет.
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