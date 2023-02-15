В Донецке под обстрел ВСУ попала больница и жилые дома

Мэр Донецка заявил об обстреле города, во время которого пострадала больница и несколько частных домов. В своем Telegram-канале мэр Алексей Кулемзин сообщил о том, что в 7:30-7:35 в двух районах города произошли обстрелы.
«По предварительной информации, в 7:30 и 7:35 произошли обстрелы Буденновского и Пролетарского районов. По сообщению очевидцев, в Буденновском районе есть повреждения частных жилых домов, а в Пролетарском – кровли здания больницы № 9», — написал Кулемзин.
Система ПВО сбила ракеты в Пролетарском районе, обломки попали на больницу, повредив ее. Всего за 15 февраля по Донецку было выпущено более шести ракет, однако ПВО сработала только два раза.
Предыдущий обстрел случился 11 февраля. В результате был разрушен частный дом, газопровод и соседние сооружения. Сообщается о трех пострадавших и одной погибшей женщине.