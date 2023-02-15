Администрация Байдена раскручивает шумиху с НЛО перед выборами

Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат сообщила, что демократическая партия больше не может использовать в своих целях антироссийскую повестку ввиду того, что «ее исчерпали полностью и довели до абсурда».
Было отмечено, что продолжение дальнейшего использования российской тематики в предвыборной кампании невозможно еще и потому, что у избирателей может возникнуть ряд неудобных вопросов к политике запада в отношении Украины. Захарова заявила, что ответственность за развязывание украинского кризиса, а также его последствия, негативно отразившиеся на всем населении земли, лежат на правительства США.
Ранее, после скандала с китайским аэростатом в США заявили, что в небе над страной были замечены НЛО. Байден поручил изучить феномен и разобраться в произошедшем.