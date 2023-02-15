Администрация Байдена раскручивает шумиху с НЛО перед выборами

Было отмечено, что продолжение дальнейшего использования российской тематики в предвыборной кампании невозможно еще и потому, что у избирателей может возникнуть ряд неудобных вопросов к политике запада в отношении Украины. Захарова заявила, что ответственность за развязывание украинского кризиса, а также его последствия, негативно отразившиеся на всем населении земли, лежат на правительства США.