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Администрация Байдена раскручивает шумиху с НЛО перед выборами

Политика
Администрация Байдена раскручивает шумиху с НЛО перед выборами

Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат сообщила, что демократическая партия больше не может использовать в своих целях антироссийскую повестку ввиду того, что «ее исчерпали полностью и довели до абсурда».

Было отмечено, что продолжение дальнейшего использования российской тематики в предвыборной кампании невозможно еще и потому, что у избирателей может возникнуть ряд неудобных вопросов к политике запада в отношении Украины. Захарова заявила, что ответственность за развязывание украинского кризиса, а также его последствия, негативно отразившиеся на всем населении земли, лежат на правительства США.

Ранее, после скандала с китайским аэростатом в США заявили, что в небе над страной были замечены НЛО. Байден поручил изучить феномен и разобраться в произошедшем.
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