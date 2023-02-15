Спутники из космоса предупреждали Турцию о землетрясении

Как пояснил Пулинец, накануне страшного удара стихии со спутников были получены данные о приближающейся катастрофе, которые остались достоянием лишь узкого круга ученых. По словам эксперта, за два дня до первого подземного толчка спутники зафиксировали резкое падение влажности воздуха (с почти 100% до 35%) как раз над тем районом Турции, где произошло землетрясение, сообщает Life.