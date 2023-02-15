Спутники из космоса предупреждали Турцию о землетрясении

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец рассказал о явлении, которое указывало на приближение землетрясения в Турции.
Как пояснил Пулинец, накануне страшного удара стихии со спутников были получены данные о приближающейся катастрофе, которые остались достоянием лишь узкого круга ученых. По словам эксперта, за два дня до первого подземного толчка спутники зафиксировали резкое падение влажности воздуха (с почти 100% до 35%) как раз над тем районом Турции, где произошло землетрясение, сообщает Life.
Данный фактор специалисты признают четким признаком приближающегося катаклизма в сейсмоопасных местах Земли. Дело в том, что перед землетрясениями в воздухе скапливаются газы из земных недр. Так, ионы радона вырываются на поверхность, на них конденсируется вода, а влажность воздуха резко падает. Все это было хорошо видно из космоса.