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ВСУ используют машины скорой помощи в боевых действиях

Украина
ВСУ используют машины скорой помощи в боевых действиях

Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил об использовании карет скорой медицинской помощи для развоза к линии соприкосновения украинских солдат и вооружений в районе Угледара.

Как сообщило «ТАСС», советник уточнил, что такой метод подкреплений ВСУ используют уже не в первый раз. Схожая ситуация наблюдалась во время сражений за Мариуполь и Волноваху. Гагин добавил, что со временем, когда машины изнашиваются и становятся непригодными для перемещения, их оставляют прямо в местах сражений или в полях.
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