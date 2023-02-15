ВСУ используют машины скорой помощи в боевых действиях

Как сообщило «ТАСС», советник уточнил, что такой метод подкреплений ВСУ используют уже не в первый раз. Схожая ситуация наблюдалась во время сражений за Мариуполь и Волноваху. Гагин добавил, что со временем, когда машины изнашиваются и становятся непригодными для перемещения, их оставляют прямо в местах сражений или в полях.