ВОЗ назвала землетрясения в Турции и Сирии самыми сильными в Европе за последние 100 лет

Землетрясения в Турции и Сирии оказались «самым сильным стихийным бедствием в европейском регионе за столетие», заявил региональный директор ВОЗ в ЕС Ханс Клюге.
Специалисты по-прежнему работают над выяснением причины произошедшего. В ближайшее время число жертв землетрясений в Турции и Сирии может увеличиться вдвое, заявил Ханс Клюге, пишет Politico.
«Я ожидаю, что в ближайшие дни число [жертв] увеличится как минимум вдвое, поскольку мы получим более точную оценку масштабов этого кризиса и потребностей», — подчеркнул представитель Всемирной организации здравоохранения.
По последним данным, число жертв землетрясений в Турции составило более 35 тысяч человек. Подземные толчки оказались в три раза мощнее, чем те, что специалисты фиксировали в 1999 году. Тогда землетрясения унесли жизни более 18 тысяч человек.