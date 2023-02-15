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ВОЗ назвала землетрясения в Турции и Сирии самыми сильными в Европе за последние 100 лет

Общество
ВОЗ назвала землетрясения в Турции и Сирии самыми сильными в Европе за последние 100 лет

Землетрясения в Турции и Сирии оказались «самым сильным стихийным бедствием в европейском регионе за столетие», заявил региональный директор ВОЗ в ЕС Ханс Клюге.

Специалисты по-прежнему работают над выяснением причины произошедшего. В ближайшее время число жертв землетрясений в Турции и Сирии может увеличиться вдвое, заявил Ханс Клюге, пишет Politico.

«Я ожидаю, что в ближайшие дни число [жертв] увеличится как минимум вдвое, поскольку мы получим более точную оценку масштабов этого кризиса и потребностей», — подчеркнул представитель Всемирной организации здравоохранения.

По последним данным, число жертв землетрясений в Турции составило более 35 тысяч человек. Подземные толчки оказались в три раза мощнее, чем те, что специалисты фиксировали в 1999 году. Тогда землетрясения унесли жизни более 18 тысяч человек.
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