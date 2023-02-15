Сотрудники Минобороны России приступили к работам по возведению водопровода в ДНР

Сотрудники Минобороны России занимаются монтажом водопровода из Ростовской области в ДНР. К работам на объекте привлекли более 2,6 тысячи сотрудников.
Сейчас строители возводят водозаборный узел на реке Дон. Всего проект предполагает прокладку двух нитей водопровода в ДНР, по 200 километров каждая. Мощность новой конструкции составит 300 кубометров в сутки.
«На одном из особо трудных участков проведут горизонтально направленное бурение протяженностью 1,5 километра для прохождения под железнодорожным полотном и одним из рукавов реки Дон», — сообщила пресс-служба Минобороны России.
Работы планируют завершить весной 2023 года. Новый водопровод поможет решить проблемы с питьевой водой на территории ДНР.