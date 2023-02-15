Игорь Акинфеев назвал лучший футбольный матч в своей карьере

Встреча, состоявшаяся 1 ноября 2006 года, запомнилась спортсмену большим количеством «чудес». К концу матча ни одна из команд так и не смогла отметиться голом. При этом «канониры» нанесли 14 ударов по воротам «армейцев», половина из которых пришлась в створ.