Игорь Акинфеев назвал лучший футбольный матч в своей карьере

Российский футболист Игорь Акинфеев рассказал, какой матч считает лучшим в своей карьере. По словам голкипера московского клуба ЦСКА, таковым является выездная игра против британской команды «Арсенал» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.
Встреча, состоявшаяся 1 ноября 2006 года, запомнилась спортсмену большим количеством «чудес». К концу матча ни одна из команд так и не смогла отметиться голом. При этом «канониры» нанесли 14 ударов по воротам «армейцев», половина из которых пришлась в створ.
«Пускай будет в гостях с Арсеналом в Лиге чемпионов. Лучший не с точки зрения игры, но по чудесам», — цитировал Акинфеева портал «Спорт-Экспресс».
Ранее голкипер ЦСКА прокомментировал отстранение российской сборной по футболу от участия в международных турнирах. Спортсмен признался, что решение FIFA его сильно расстроило.