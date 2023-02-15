Подразделения ВС РФ уверенно контролируют ситуацию на всем протяжении береговой линии Каховского водохранилища.
Об этом сообщили военкоры РИА Новости, побывав на линии боевого соприкосновения российских бойцов с формированиями ВСУ.
«Линия укреплена специальными долговременными огневыми точками и пунктами воздушного наблюдения», — отмечается в сюжете.
Любая попытка противника высадить десант неизбежно приведет к его разгрому, подчеркнули журналисты РИА Новости.
Ранее Infox рассказал об удивительном желании властей Литвы предоставить танки киевскому режиму при полном отсутствии у Вильнюса подобной бронетехники.