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СМИ: российская армия полностью контролирует ситуацию на берегу Каховского водохранилища

Армия
СМИ: российская армия полностью контролирует ситуацию на берегу Каховского водохранилища

Подразделения ВС РФ уверенно контролируют ситуацию на всем протяжении береговой линии Каховского водохранилища.

Об этом сообщили военкоры РИА Новости, побывав на линии боевого соприкосновения российских бойцов с формированиями ВСУ.

«Линия укреплена специальными долговременными огневыми точками и пунктами воздушного наблюдения», — отмечается в сюжете.

Любая попытка противника высадить десант неизбежно приведет к его разгрому, подчеркнули журналисты РИА Новости.

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